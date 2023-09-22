Honda представила футуристичний електромобіль із передовими технологіями (фото)

Lingxi L заснований на абсолютно новій платформі для електромобілів із захистом акумуляторних батарей. Перша серійна модель бренду дебютує у 2024 році.

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Спільне підприємство Dongfeng-Honda представило новий бренд електромобілів Lingxi. Концепт-кар Lingxi L демонструє майбутній напрямок компанії. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Lingxi зосередиться на випуску електричних моделей для ринку Китаю. Електромобілі будуть засновані на абсолютно новій платформі з передовим захистом акумуляторних батарей.

Lingxi L отримав футуристичний дизайн із роздільною передньою оптикою. Денні ходові вогні розташовані на передньому бампері, капоті й бічних порогах.

Lingxi L отримав незвичайну передню оптику Фото: DongCheDi

Задні ліхтарі незвичайної форми об'єднані в один блок. Верхній стоп-сигнал огинає заднє скло.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: DongCheDi

У Dongfeng-Honda зазначили, що автомобілі Lingxi не будуть схожі на жодну з поточних моделей обох брендів. Новинки відрізнятимуться інноваційними технологіями та яскравим дизайном.

Бренд Lingxi допоможе збільшити частку електромобілів у лінійці Dongfeng-Honda. Спільне підприємство планує випускати до 2025 року понад 50% електричних моделей.

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Перша модель Lingxi дебютує вже у 2024 році. Поки що жодних подробиць про неї немає.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї представили новий електромобіль Dongfeng Nammi 01.