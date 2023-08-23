Британський електромобіль кинув виклик суперкарам Lamborghini та Nissan на прямій (відео)

Nissan GT-R та Lamborghini Gallardo були одними з найкращих суперкарів свого часу. MG 4 XPower показав, наскільки швидкими стали сучасні електромобілі.

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Lamborghini Gallardo і Nissan GT-R є одними з найяскравіших суперкарів середини 2000-х років. Свого часу цим автомобілям не було рівних на прямій і на перегоновому треку. Проте час не стоїть на місці.

Lamborghini Gallardo оснащений 5,2-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 520 к.с. і 510 Нм крутного моменту. Вага суперкара становить 1570 кг.

Під капотом Nissan GT-R розташований 3,8-літровий турбований двигун V6 потужністю 480 к.с. і 588 Нм крутного моменту. Японський суперкар важить 1740 кг.

MG 4 XPower оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 435 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Вага електромобіля становить близько 1800 кг.

У першому заїзді з місця MG 4 XPower одразу ж вирвався вперед. Nissan GT-R посів друге місце, а Lamborghini Gallardo приїхав до фінішу останнім.

У другому заїзді з місця MG 4 XPower все ж поступився першістю Nissan GT-R. Lamborghini Gallardo знову посів третє місце.

Третій заїзд закріпив перемогу Nissan GT-R. Проте MG 4 XPower лише незначно відстав від лідера. Lamborghini Gallardo вкотре не зміг наздогнати конкурентів.

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У заїзді з наскоку Nissan GT-R знову посів перше місце. Lamborghini Gallardo вдалося обігнати MG 4 XPower прямо перед фінішем.

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