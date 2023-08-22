Найшвидші позашляховики у світі порівняли в заїзді по прямій (відео)

Ford F-150 Raptor R, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G63, Cadillac Escalade V і Range Rover LWB P530 взяли участь у драг-рейсингу. Ці автомобілі змагалися на рівних.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між швидкими кросоверами, позашляховиками та пікапами. У цих перегонах зустрілися абсолютно різні авто. Відео опублікували на YouTube-каналі Hagerty.

У заїзді взяли участь Ford F-150 Raptor R, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G63, Cadillac Escalade V і Range Rover LWB P530. Це дорогі моделі, які рідко можна зустріти в перегонах по прямій.

Ford F-150 Raptor R оснащений 5,2-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 700 к.с. і 868 Нм крутного моменту. Заряджений пікап важить 2756 кг.

Під капотом Rolls-Royce Cullinan розташований 6,8-літровий турбований двигун V12 потужністю 571 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Вага розкішного позашляховика становить 2760 кг.

Lamborghini Urus оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 650 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Спортивний кросовер важить 2200 кг.

Під капотом Mercedes-AMG G63 розташований 4,0-літровий турбований двигун V8 потужністю 585 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Вага розкішного позашляховика становить 2599 кг.

Cadillac Escalade V оснащений 6,2-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 682 к.с. і 885 Нм крутного моменту. Заряджений позашляховик важить 2820 кг.

Під капотом Range Rover LWB P530 розташований 4,4-літровий турбований двигун V8 потужністю 530 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Вага розкішного позашляховика становить 2759 кг.

У першому заїзді взяли участь Ford F-150 Raptor R, Rolls-Royce Cullinan, Cadillac Escalade V і Range Rover LWB P530. Американському пікапу вдалося впевнено відірватися від суперників.

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У другому заїзді зіткнулися Ford F-150 Raptor R, Mercedes-AMG G63 і Lamborghini Urus. Італійський кросовер фінішував першим, а американський пікап посів друге місце.

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