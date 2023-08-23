Британский электромобиль бросил вызов суперкарам Lamborghini и Nissan на прямой (видео)

Nissan GT-R и Lamborghini Gallardo были одними из лучших суперкаров своего времени. MG 4 XPower показал, несколько быстрыми стали современные электромобили.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между MG 4 XPower, Lamborghini Gallardo и Nissan GT-R. Британский электромобиль удивил своими возможностями на прямой. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Lamborghini Gallardo и Nissan GT-R являются одними из самых ярких суперкаров середины 2000-х годов. В свое время этим автомобилям не было равных на прямой и на гоночном треке. Тем не менее время не стоит на месте.

Lamborghini Gallardo оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 520 л.с. и 510 Нм крутящего момента. Вес суперкара составляет 1570 кг.

Под капотом Nissan GT-R расположен 3,8-литровый турбированный двигатель V6 мощностью 480 л.с. и 588 Нм крутящего момента. Японский суперкар весит 1740 кг.

MG 4 XPower оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 435 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Вес электромобиля составляет около 1800 кг.

В первом заезде с места MG 4 XPower сразу же вырвался вперед. Nissan GT-R занял второе место, а Lamborghini Gallardo приехал к финишу последним.

Во втором заезде с места MG 4 XPower все же уступил первенство Nissan GT-R. Lamborghini Gallardo снова занял третье место.

Третий заезд закрепил победу Nissan GT-R. Тем не менее MG 4 XPower лишь незначительно отстал от лидера. Lamborghini Gallardo в очередной раз не смог догнать конкурентов.

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В заезде с ходу Nissan GT-R снова занял первое место. Lamborghini Gallardo удалось обогнать MG 4 XPower прямо перед финишем.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между быстрыми кроссоверами, внедорожниками и пикапами.