В Україні з'явився новий Volkswagen Touareg 2024: подробиці та ціни (фото)

Новий Volkswagen Touareg в Україні доступний у бензиновій і дизельній версіях. Кросовер запропонований у багатій комплектації.

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На український ринок вийшов новий Volkswagen Touareg. Флагманський кросовер німецької марки пройшов модернізацію. Подробиці новинки з'явилися на офіційному сайті Volkswagen в Україні.

Volkswagen Touareg доступний у бензиновій і дизельній версіях Фото: Volkswagen

Volkswagen Touareg 2024 впізнається за новими матричними фарами, зміненою решіткою радіатора і збільшеним повітрозабірником у передньому бампері. Ззаду звертають на себе увагу ліхтарі на всю ширину кузова. Салон залишився колишнім, але кросовер Volkswagen отримав поліпшену мультимедійну систему з бездротовими Android Auto Apple CarPlay.

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Новий Volkswagen Touareg в Україні запропоновано з 3,0-літровими турбованими V6 — бензиновим 340-сильним і дизельним потужністю 286 к. с. Обидві версії отримали 8-ступінчастий автомат і повний привід.

Кросовер пропонують тільки в багатій комплектації Фото: Volkswagen

Спочатку VW Touareg представлений у дорогих версіях R Line Platinum і R Line Platinum+ вартістю від 2 988 900 гривень. Їхній салон оздоблений шкірою, є пневмопідвіска, проекція на лобове скло, паркувальний автопілот і система нічного бачення. У Platinum+ додано чотиризонний клімат-контроль і розширено перелік систем безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що флагманський електрокар Volkswagen у Китаї виявився вдвічі дешевшим, ніж у Німеччині.

Також ми писали, що Volkswagen презентував новий кросовер для бездоріжжя.