Флагманський електромобіль Volkwagen у Китаї виявився вдвічі дешевшим, ніж у Німеччині

Електромобіль Volkswagen ID.7 китайської збірки запропоновано у версіях на 204 і 313 к.с. Його запас ходу може сягати 700 км.

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Новий Volkswagen ID.7 вже вийшов на європейський ринок, а з листопада з'явиться в Китаї. Дивно, але в Піднебесній електрокар більш ніж удвічі дешевший, ніж на батьківщині, в Німеччині. Про це пише сайт Nextcar.

Електромобіль Volkswagen ID.7 у Німеччині коштує від 56 995 євро, а в Китаї — в еквіваленті 24 300 євро. Навіть топова версія на китайському ринку обійдеться в 33 тис. євро.

Електрокар у Китаї коштує в еквіваленті 24 300 — 33 000 євро Фото: autohome.com.cn

Як відомо, новий Volkswagen ID.7 випускають у Китаї поряд із Німеччиною. Настільки висока різниця в ціні зумовлена кількома факторами. Це і дешева робоча сила в Китаї, і урядові субсидії виробникам електрокарів, і сильна конкуренція на ринку, що змушує знижувати ціни.

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На додачу, базовий електромобіль Volkswagen ID.7 на китайському ринку оснащується 204-сильним мотором, а на німецькому — 286-сильним.

Топовий повнопривідний варіант у Німеччині 340-сильний, а в Китаї — 313-сильний. А ось батареї в обох версій електрокара однакової ємності — 77 або 85 кВт∙год. Запас ходу сягає 700 км.

На вибір запропоновано версії на 204 і 313 к.с. Фото: autohome.com.cn

Не виключено, що китайські Volkswagen ID.7 незабаром з'являться в Україні. Саме з цієї країни до нас ввозять електрокросовер VW ID.4, що вже став найпопулярнішим авто в Україні.

Нагадаємо, що седан Volkswagen ID.7 — флагманський електрокар марки. Він став наступником чотиридверного VW Passat, адже нове покоління цієї моделі запропоновано тільки в кузові універсал.

До речі, нещодавно в Китаї істотно подешевшав і електрокросовер Volkswagen ID.4 — тепер він коштує від $20 000.

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