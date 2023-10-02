Вперше в історії: лідером українського авторинку несподівано став електромобіль

Авторинок України за вересень зріс одразу на 65,7%. Найбільшим попитом користуються моделі підвищеної прохідності.

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Вересень став знаковим місяцем для авторинку України. Вперше в історії в лідери сегмента нових машин вирвався електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

Електромобіль Volkswagen ID.4 знайшов 342 покупця і випередив Toyota RAV4 (326 проданих авто). Третє місце — у Renault Duster (248 шт.). Примітно, що в ТОП-10 — одразу вісім кросоверів і позашляховиків.

Електромобіль Volkswagen ID.4 став лідером українського авторинку Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто в Україні:

Volkswagen ID.4 — 342 шт. Toyota RAV-4 — 326 шт. Renault Duster — 248 шт. Mazda CX-5 — 161 шт. Hyundai Tucson — 150 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт. BMW X5 — 145 шт. Renault Duster (поліцейський) — 144 шт. Skoda Octavia — 136 шт. Toyota Corolla — 130 шт. Suzuki Vitara — 124 шт. Toyota Camry — 112 шт. KIA Sportage — 99 шт. Skoda Karoq — 91 шт. Skoda Kodiaq — 88 шт. Renault Express — 88 шт. Volkswagen Touareg — 85 шт. BMW X6 — 79 шт. Audi Q8 — 76 шт. Toyota Yaris Cross — 75 шт.

Загалом же в серпні українці придбали 5,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 3,3% менше, ніж у серпні, але зате на 65,7% більше, ніж у вересні 2022 року.

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Переважна більшість машин (91,9%) — імпортовані. В Україні випускають тільки кросовери Skoda Kodiaq і Karoq. Майже половину автомобілів (2869 або 49,2%) придбали в Києві та Київській області. Також купують авто в Дніпропетровській (472 шт.), Одеській (369 шт.) і Львівській (345 шт.) областях.

У стані марок-лідерів — також зміни. Перше місце зберігає Toyota (932 авто), а ось на другу і третю позиції піднялися Volkswagen (671 авто) і BMW (496 шт.), відповідно.

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів в Україні:

Toyota — 932 проданих авто. Volkswagen — 671 шт. BMW — 496 шт. Skoda — 456 шт. Renault — 377 шт. Hyundai — 296 шт. Mazda — 234 шт. Mercedes-Benz — 197 шт. Suzuki — 196 шт. Lexus — 169 шт.

Загалом за 9 місяців 2023 року українці купили 45,7 тис. нових легкових автомобілів — це на 59,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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