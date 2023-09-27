Підуть у небуття: які моделі авто знімуть із виробництва найближчим часом (фото)

Найближчими роками на світовому авторинку відбудуться великі зміни, що призведе до припинення випуску цілої низки моделей. "Під ніж" підуть компактні бюджетні авто, дорогі спорткари та сімейні седани.

Related video

Глобальний авторинок переживає революцію. Електромобілі поступово завойовують світ, зростає попит на кросовери, а седани та мінівени стають дедалі менш популярними.

У нових умовах низка моделей уже не актуальні, і автовиробники змушені від них відмовлятися. Деякі авто знімають з виробництва, навіть попри непоганий попит. Фокус розповість про моделі, які ми не побачимо в найближчому майбутньому.

Audi

Audi TT Фото: Audi

У 2023 році йдуть одразу два знаменитих спортивних Audi — TT і R8. Попит на них істотно впав останнім часом. Наостанок випущені їхні прощальні версії.

Audi R8 Фото: Audi

Audi TT першого покоління став культовим, проте з часом його популярність різко знизилася. Та сама історія і з Audi R8 — друга генерація моделі не настільки популярна, як попередник. Втім, відомо, що у Audi R8 з'явиться електричний наступник.

BMW

BMW 6 серії Gran Turismo Фото: BMW

BMW 6 Series Grand Turismo ніколи не був особливо масовим і популярним, а останнім часом він і зовсім перестав продаватися. За 2022 рік у Німеччині купили лише 509 таких авто. Ліфтбек вийшов занадто дорогим, а його дизайн вийшов суперечливим, тому не дивно, що від нього вирішили відмовитися.

Chevrolet

Chevrolet Camaro Фото: Chevrolet

Культовий Chevrolet Camaro припинять випускати в січні 2024 року і вже представлений його фінальний варіант Collector's Edition. Нове покоління моделі поки що не випустять, але в General Motors натякають, що Camaro може повернутися через кілька років.

Для Camaro подібні перерви у виробництві — не в дивину, адже у 2002-2009 роках General Motors вже брали паузу. Щоправда, у нової моделі точно не буде V8 під капотом, адже її планують зробити електричною.

Chrysler

Chrysler 300 Фото: Stellantis

Chrysler 300 є справжнім довгожителем — нинішнє його покоління у виробництві з 2011 року. На американську марку чекає електрифікація, тому задньопривідному седану з великими V6 і V8 під капотом в її модельному ряду більше немає місця. Найімовірніше, на зміну моделі прийде електромобіль.

Dodge

Dodge Challenger Фото: Motor1.com

Бензинові Dodge Charger і Challenger знімуть з виробництва на початку наступного року, як і їхнього конкурента Camaro. Втім, якщо Charger залишиться на ринку і стане електромобілем, то на Dodge Challenger поставлять хрест. Примітно, що створене ще 2005 року купе непогано продається — за 2022 рік реалізовано 55 060 машин. Покупці цінують великі потужні V8, але нові еко-стандарти ставлять хрест на цих моторах.

Ford

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford нещодавно припинив випуск популярної Fiesta. Хетчбек користувався попитом, однак наступне його покоління не планується — нові еко-норми роблять його розробку нерентабельною, адже потребуватимуть встановлення дорогого обладнання. З цієї ж причини незабаром знімуть із виробництва і Ford Focus.

Ford Focus Фото: Ford

Поки що не визначено і майбутнє Ford Kuga — керівник концерну Джим Фарлі натякнув, що нового покоління моделі може і не бути.

Важливо

Ціна 20 000 євро і заводське ГБО: Renault готує бюджетне сімейне авто (фото)

Hyundai

Hyundai Sonata Фото: Hyundai

Нинішній оновлений Hyundai Sonata — остання версія моделі. У такому вигляді седан випускатимуть приблизно до 2027 року, а його наступник не планується. Hyundai Sonata випускають з 1985 року і він довго був ключовою моделлю марки, але тепер у пріоритеті кросовери. Не виключено, що його нішу на ринку займе електромобіль Hyundai Ioniq 6.

Jaguar

Jaguar i-Pace Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace другого покоління не планується, проте його випускатимуть щонайменше до 2025 року. Річ у тім, що саме тоді почнуть з'являтися моделі нового електричного сімейства. Одна з них і замінить I-Pace.

Kia

Kia Rio Фото: Kia

Kia Rio покине європейський і північноамериканський ринки до кінця нинішнього року. Причинами відмови від моделі є і низький попит, і майбутні еко-стандарти Євро-7. Примітно, що для окремих країн підготували нову бюджетну модель Kia K3 — вона більша і багатше оснащена.

Kia Stinger Фото: Kia

Kia Stinger пробув на конвеєрі лише 6 років і був знятий з виробництва. Спортивна модель отримала непогані відгуки преси та експертів — у неї непогана динаміка і відмінна керованість. Однак популярною вона так і не стала — у цьому ціновому сегменті віддають перевагу кросоверам. А у 2024 році припинять випуск і преміального побратима Stinger — Genesis G70.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLS Фото: Mercedes-Benz

Елегантний Mercedes CLS є засновником цілого сегмента чотиридверних седанів-купе. З 2004 року він пережив три покоління, однак тепер її знімуть із виробництва. Утім, аналогічний Mercedes-AMG GT 4door у лінійці німецької марки залишиться — він потужніший і популярніший. Щоб уникнути конкуренції двох моделей, від однієї довелося відмовитися.

Mini

MINI Clubman Фото: MINI

Дні Mini Clubman полічені — оригінальний універсал припинять випускати до кінця 2023 року. СЕО Mini Стефанія Вюрст зізналася, що сама водить Clubman, проте більшість покупців обирають кросовери. Mini Countryman продається вдвічі краще, а невдовзі до нього доєднається компактніший кросовер Aceman.

Nissan

Nissan Maxima Фото: Nissan

Останній седан Nissan Maxima вже залишив конвеєр. Сімейна модель відома з 1980 року і в 90-х продавалася в Україні, проте останнім часом була представлена лише на північноамериканському ринку. Однак останнє покоління моделі програло конкуренцію кросоверам, як і інші седани. Втім, у Nissan не виключили можливості повернення Maxima з електричною установкою.

Важливо

На рівень вище: тест-драйв нового Opel Astra

Renault

Renault Koleos Фото: Renault

Кросовер Renault Koleos вже перестали поставляти на ринок ЄС, але в інших країнах (зокрема й Україні) модель поки що доступна. Її збиратимуть до 2024 року, а третє покоління не готується. Нішу Koleos займе новий Renault Espace, який став кросовером — подовженою семимісною версією моделі Austral. А новим флагманом у позашляховій лінійці марки став купе-кросовер Renault Rafale.

SEAT

SEAT припинить випуск авто Фото: SEAT

Найближчими роками зникне ціла марка автомобілів — SEAT припинить виробляти машини. Іспанський підрозділ концерну Volkswagen не закриється — він продовжить випускати авто, але тільки під брендом Cupra. Таким чином, фактично закінчиться історія марки, відомої з 1950 року.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться новий флагманський кросовер Mazda.

Також ми писали, що на ринок виходить недорогий кросовер Citroen за $12 000.