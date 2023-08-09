Свіжий дизайн і багате оснащення: Kia представила новий бюджетний седан (фото)

Новий седан отримав стильний дизайн і багате оснащення. На вибір будуть доступні два бензинові двигуни об'ємом 1,6 і 2,0 літра.

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У Мексиці представили новий бюджетний седан Kia K3. Новинка отримала стильний дизайн і розташовується між моделями Rio і Forte. Про це розповіли на сайті бренду.

Нова Kia K3 створювалася з метою перевизначити сегмент малолітражних автомобілів. Тому новий седан відрізняється від багатьох інших моделей бренду та від своїх конкурентів.

Спереду розташована незвичайна L-подібна оптика. Обидві фари з'єднані вузькою решіткою радіатора.

Нова Kia K3 отримала обтічний силует Фото: Kia

Ззаду встановлені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Седан отримав обтічний силует з пластиковими елементами на кузові.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Kia

Габарити Kia K3 2024:

довжина — 4545 мм;

ширина — 1765 мм;

висота — 1475 мм;

колісна база — 2670 мм.

До списку оснащення входять система допомоги водієві ADAS, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, порти USB Type-C для зарядки пристроїв, двозонний клімат-контроль і контурне підсвічування салону. Об'єм багажника становить 544 літри.

В інтер'єрі встановлено комбінацію з двох 10,25-дюймових дисплеїв, які є панеллю приладів та інформаційно-розважальним екраном. Під ними розташоване двоспицеве кермо.

В інтер'єрі розташовані два великі дисплеї Фото: Kia

Новий Kia K3 оснащуватиметься 1,6-літровим бензиновим двигуном. Спортивна версія GT-Line отримає потужніший 2,0-літровий бензиновий двигун.

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Новинка буде доступна в кількох країнах з четвертого кварталу 2023 року. Детальні характеристики седана стануть відомі пізніше.

Раніше Фокус писав, що популярний кросовер Kia Sportage отримав спеціальну версію 30th Edition на честь 30-річчя моделі.