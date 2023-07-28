Новий Kia Sorento 2024 з'явився на дорогах до прем'єри (відео)

Kia Sorento 2024 змінився зовні та отримав новий салон. Кросовер буде доступний у бензинових, дизайльних і гібридних модифікаціях.

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Новий Kia Sorento ще не представлений офіційно, але його вже зустріли на дорогах. Кросовер помітили на батьківщині, в Південній Кореї, і на Youtube-каналі Woopa TV вже з'явився перший його відеоогляд.

У кросовера змінено передню частину Фото: Kia

Кросовер Kia Sorento 2024 найбільше змінився спереду — його зробили схожим на старшого брата Telluride та електрокросовер Kia EV9. У авто широка решітка радіатора і тоненькі Т-подібні фари з діодними лампами. Ззаду зміни не настільки помітні — лише освіжені ліхтарі.

У салоні встановлено два великі дисплеї Фото: Kia

Салон Kia Sorento 2024 не показали, проте на офіційних фото видно, що в авто два великі дисплеї на передній панелі, а кнопки клімат-контролю стали сенсорними. Кросовер буде доступний у версіях на 5, 6 і 7 місць.

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Характеристики Kia Sorento розсекретять під час офіційної презентації в серпні. За попередніми даними, він збереже бензинові двигуни об'ємом 2,5 л (194 і 285 к. с.) і 3,5 л (272 к. с.), а також 2,2-літровий турбодизель на 202 к. с.

Залишаться і гібридні установки на 230 і 265 к. с., проте потужнішому варіанту збільшать запас ходу в електричному режимі до приблизно 100 км.

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