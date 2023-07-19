Новий Hyundai Santa Fe 2024 сфотографували наживо до прем'єри

Кросовер Hyundai Santa Fe змінився до невпізнання і став брутальнішим на вигляд. Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях.

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Новий Hyundai Santa Fe п'ятого покоління кілька днів тому тільки показали на перших офіційних фото, а його вже вдалося зняти наживо. Кросовер помітили на підземному паркінгу одного з південнокорейських міст. Його знімки з 'явилися на сторінці Shorts car в Instagram.

Дизайн кросовера кардинально змінився

Кросовер Hyundai Santa Fe 2024 проходить випробування без камуфляжу, лише його бампери пофарбовані в чорний колір. Це дало можливість розгледіти авангардний незграбний дизайн кросовера.

На фото потрапив доступніший варіант Hyundai Santa Fe 2024. Про це свідчать колісні диски та лише одна вихлопна труба.

Автомобіль підріс у розмірах

Нагадаємо, що новий Hyundai Santa Fe офіційно презентують у серпні. Кросовер підріс у розмірах, а його дизайн кардинально змінився і став брутальнішим.

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У салоні з'явилися два великі дисплеї, сенсорні кнопки і "двоповерхова" центральна консоль. Кросовер Hyundai став просторішим і буде доступний з двома або трьома рядами сидінь.

Hyundai Santa Fe запропонують у бензинових і гібридних версіях

Характеристики Hyundai Santa Fe 2024 поки що не розголошують, але відомо, що в лінійці будуть версія з 2,5-літровою турбочерверкою і гібрид.

Раніше Фокус розповідав, що за найдешевшим кросовером Hyundai вартістю від $7200 вишикувалися черги.

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