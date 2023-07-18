Бестселер за $7200: за найдешевшим кросовером Hyundai вишикувалися черги

Новий Hyundai Exter — компактний чотиримісний кросовер довжиною 3,8 м. Модель доступна в бензиновій версії та із заводським ГБО.

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Попит на новий Hyundai Exter перевершив усі очікування. Бюджетний кросовер вартістю від 7200 доларів щойно надійшов у продаж 10 липня, а за ним уже вишикувалася черга на 12 тижнів уперед. Про це пише видання Autocar.

За перші 5 днів кросовер Hyundai Exter зібрав 16 000 замовлень, а зараз на модель щодня надходить у середньому по 1800 заявок. Слід зазначити, що поки що авто продається лише в Індії, де налагоджено його виробництво. Його експорт в інші країни розпочнеться дещо пізніше.

За 5 днів модель зібрала 16 000 замовлень Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Exter, характеристики та подробиці

Hyundai Exter 2023 — субкомпактний 3,8-метровий кросовер на платформі хетчбека i10. Він вирізняється гранованим дизайном із розширеними крилами.

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Чотиримісний кросовер Hyundai Exter отримав цифрову панель приладів і кондиціонер уже в базовій версії. Топовий варіант за 12 100 доларів оснащений безключовим доступом, клімат-контролем, круїз-контролем, люком, навігацією, бездротовою зарядкою для смартфонів і відеореєстратором.

Ціна Hyundai Exter стартує з $7200 Фото: Hyundai

Новий Hyundai Exter 2023 оснащують 1,2-літровою четвіркою, що розвиває 83 к.с. у бензиновому виконанні та 69 к.с. — із заводським ГБО. Витрата палива становить 5,2 л/100 км у змішаному циклі. Кросовер доступний із 5-ступінчастою механічною або роботизованою КПП, а привід у нього тільки передній.

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