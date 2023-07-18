Бестселлер за $7200: за самым дешевым кроссовером Hyundai выстроились очереди

Новый Hyundai Exter — компактный четырехместный кроссовер длиной 3,8 м. Модель доступна в бензиновой версии и с заводским ГБО.

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Спрос на новый Hyundai Exter превзошел все ожидания. Бюджетный кроссовер стоимостью от 7200 долларов только поступил в продажу 10 июля, а за ним уже выстроилась очередь на 12 недель вперед. Об этом пишет издание Autocar.

За первые 5 дней кроссовер Hyundai Exter собрал 16 000 заказов, а сейчас на модель ежедневно приходит в среднем по 1800 заявок. Следует отметить, что пока авто продается только в Индии, где налажено его производство. Его экспорт в другие страны начнется несколько позже.

За 5 дней модель собрала 16 000 заказов Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Exter, характеристики и подробности

Hyundai Exter 2023 – субкомпактный 3,8-метровый кроссовер на платформе хэтчбека i10. Он отличается граненым дизайном с расширенными крыльями.

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Четырехместный кроссовер Hyundai Exter получил цифровую панель приборов и кондиционер уже в базовой версии. Топовый вариант за 12 100 долларов оснащен бесключевым доступом, климат-контролем, круиз-контролем, люком, навигацией, беспроводной зарядкой для смартфонов и видеорегистратором.

Цена Hyundai Exter стартует с $7200 Фото: Hyundai

Новый Hyundai Exter 2023 оснащают 1,2-литровой четверкой, развивающей 83 л. с. в бензиновом исполнении и 69 л. с. – с заводским ГБО. Расход топлива составляет 5,2 л/100 км в смешанном цикле. Кроссовер доступен с 5-ступенчатыми механической или роботизированной КПП, а привод у него только передний.

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