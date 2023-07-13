До сотни за 3,4 секунды: представлен самый быстрый электромобиль Hyundai (фото)

Кроссовер Hyundai Ioniq 5 N оснащен двумя моторами с пиковой мощностью 650 л. с. Электромобилю доработали ходовую и тормоза, а также добавили специальный режим для дрифта.

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Электромобиль Hyundai Ioniq 5 получил заряженную N-версию. Спортивный кроссовер презентовали на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Клиренс электромобиля уменьшен Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 5 N оснащен двумя электромоторами, развивающими 600 л. с. и 740 Н∙м обычных условиях и 650 л. с. и 770 Н∙м – кратковременно в режиме N Grip Boost. Интересно, что авто может имитировать звук 2,0-литровой бензиновой турбочетверки.

Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с Фото: Hyundai

Функция помощи при старте N Launch control позволяет стартовать с места до 100 км/ч за 3,4 с. Максимальная скорость ограничена на 260 км/ч, но это все равно самый быстрый Hyundai в истории.

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N получил полный привод с функцией векторизации тяги и отдельный режим для дрифта. Его руль стал острее, подвеска – жестче, а тормоза увеличены до 400 мм спереди и 360 мм сзади.

Салон отделан кожей и алькантарой Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 5 N оснащен батареей с увеличенной до 84 кВт∙ч емкостью, однако его запас хода не раскрывают. Известно лишь, что 800-вольтная архитектура позволяет зарядку в сверхбыстром режиме на 80% за 18 минут.

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Отличить N-версию от стандартного Hyundai Ioniq 5 можно по более агрессивной передней части, обвесу и 21-дюймовым дискам с шинами Pirelli P Zero размером 275/35 R21. Колесные арки слегка расширены, клиренс уменьшен, а жесткость кузова повышена.

Оснащение включает спортивные сиденья Фото: Hyundai

В отделке салона использованы кожа и алькантара, а у виртуальной панели приборов и дисплея мультимедиа новая графика. Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N также получил спортивные сиденья и руль.

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