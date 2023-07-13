880 сил и запас хода 600 км: конкурента Tesla Model S от Volvo показали до премьеры (фото)

Большой лифтбек Polestar 5 станет флагманом шведской марки. Самая "дальнобойная" версия модели сможет проехать свыше 600 км без подзарядки.

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Опубликованы официальные фото Polestar 5. Флагманская модель от электрического бренда Volvo поступит в производство с 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт шведского автопроизводителя.

У авто стремительный силуэт Фото: Polestar

Новый Polestar 5 – серийная версия концепт-кара Precept 2020 года. Это большой пятиметровый лифтбек премиум-класса. Он станет конкурентом Tesla Model S, Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Mercedes-Benz EQE.

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На снимках показали предсерийный вариант модели, хотя вряд ли за год в ее внешнем виде произойдут радикальные перемены. У авто стремительный силуэт с аркообразной крышей, а в дизайне преобладают грани. Передняя часть выполнена в духе кроссоверов Polestar 3 и Polestar 4.

Топовый Polestar 5 получит 884-сильную установку Фото: Polestar

Именно с этими моделями электромобиль Polestar 5 делит платформу. Пока рассекречены только характеристики топовой версии – она получит два мотора с суммарной отдачей 884 л. с. и 900 Нм. Запас хода составит около 600 км, а 800-вольтное электрооборудование позволит заряжать электрокар Volvo в сверхбыстром режиме.

В салоне по примеру собратьев установят большой портретный тачскрин. Мультимедийная система Polestar будет создана на архитектуре Google.

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