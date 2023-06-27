Geely и Volvo создали мощного и недорогого конкурента Subaru WRX (фото)
Lynk&Co 03 оснастили 350-сильным турбомотором и облегчили на 150 кг. Спортивный седан получил обвес, антикрыло и ковшеобразные кресла.
Седан Lynk&Co 03 получит новую заряженную версию. Спортивная модель от премиального подразделения Geely уже прошла сертификацию и поступит в мелкосерийное производство до конца года. Первые подробности модели раскрыли на сайте Autohome.
Новая модификация придет на смену лимитированному Lynk&Co 03+ Cyan. По сути, перед нами – серийный вариант гоночного авто, принимающего участие в кузовном чемпионате WTCC. Седан станет более доступной (менее 40 000 долларов) альтернативой Subaru WRX.
В разработке модели принимали участие специалисты Volvo. Как известно, седан Lynk&Co 03 построен на платформе CMA от кроссовера Volvo XC40.
2,0-литровый бензиновый турбомотор Volvo разогнали до 350 л. с. и 420 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП, а привод у авто – полный. Также доработаны подвеска и тормоза, а масса авто снижена на 150 кг. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 250 км/ч.
От стандартного Lynk&Co 03 заряженный вариант отличается расширенными крыльями, обвесом, задним антикрылом и 18-дюймовыми дисками. Салон отделали алькантарой и установили там спортивные кресла и руль.
Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo готовят еще и недорогой электрокроссовер для Европы.
Также мы писали, что в Украине появится доступный электромобиль Volvo.