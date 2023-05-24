На европейский рынок выйдет недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo (фото)

Кроссовер Lynk & Co 02 предложат в Европе исключительно в электрическом исполнении. Запас хода электромобиля может превысить 450 км.

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В Европе с 2024 года начнутся продажи Lynk & Co 02. Компактный кроссовер от премиального подразделения концерна Geely предложат исключительно в электрической версии. Об этом заявил агентству Reuters СЕО Lynk & Co Ален Виссер.

Бренд Lynk & Co 02 представлен в Европе с 2021 года и пока продает там только одну модель – кроссовер Lynk & Co 01. Она представлена в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и Швейцарии. Теперь в Geely решили расширить как модельный ряд марки, так и ее географию в Европе.

Кроссовер получит электрическую версию Фото: Geely

Geely Lynk & Co 02 – компактный кроссовер С-класса, выпускаемый с 2018 года. Модель построена на платформе СМА, позаимствованной у Volvo XC40, и достигает 4448 мм в длину при колесной базе в 2702 мм.

Дизайн Lynk & Co 02 выполнен в фирменном стиле марки – с тоненькой решеткой радиатора и высоко посаженными диодными фарами. В салоне установили виртуальный щиток приборов и большой 10,2-дюймовый дисплей.

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Кроссовер Geely Lynk & Co 02 в Китае стоит от 142 000 юаней ($20 100), однако там модель не продается в электрической версии – доступны бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (156 и 180 л. с.) и 2,0 л (190 и 254 л. с.), а также с 260-сильной гибридной установкой.

Запас хода электрокара составит около 450 км Фото: Geely

Электромобиль Geely Lynk & Co 02 могут оснастить 231-сильным мотором и батареей на 70 кВт∙ч от родственного Volvo XC40 Recharge. Запас хода может превысить 450 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе появится еще один недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с.

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