Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

На європейський ринок вийде недорогий електрокросовер від Geely та Volvo (фото)

Lynk & Co 02, Geely Lynk & Co, Кросовер Geely, електромобіль Geely
Фото: Geely | Lynk & Co 02 з'явиться у Європі

Кросовер Lynk & Co 02 запропонують у Європі виключно в електричному виконанні. Запас ходу електромобіля може перевищити 450 км.

Related video

У Європі з 2024 року розпочнеться продаж Lynk & Co 02. Компактний кросовер від преміального підрозділу концерну Geely запропонують виключно в електричній версії. Про це заявив агентству Reuters СЕО Lynk&Co Ален Віссер.

Бренд Lynk & Co 02 представлений в Європі з 2021 року і поки що продає там тільки одну модель — кросовер Lynk & Co 01. Вона представлена у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швеції та Швейцарії. Тепер у Geely вирішили розширити модельний ряд марки, так і її географію в Європі.

Lynk & Co 02, Geely Lynk & Co, Кросовер Geely, електромобіль Geely Fullscreen
Кросовер отримає електричну версію
Фото: Geely

Geely Lynk & Co 02 — компактний кросовер С-класу, що випускається з 2018 року. Модель побудована на платформі СМА, запозиченої у Volvo XC40, і сягає 4448 мм у довжину при колісній базі 2702 мм.

Дизайн Lynk & Co 02 виконаний у фірмовому стилі марки – з тоненькою решіткою радіатора та високо посадженими діодними фарами. У салоні встановили віртуальний щиток приладів та великий 10,2-дюймовий дисплей.

Важливо
Geely та Volvo створили недорогий електромобіль із запасом ходу понад 1000 км (фото)
Geely та Volvo створили недорогий електромобіль із запасом ходу понад 1000 км (фото)

Кросовер Geely Lynk & Co 02 у Китаї коштує від 142 000 юанів ($20 100), проте там модель не продається в електричній версії – доступні бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (156 і 180 к. с.) та 2,0 л ( 190 і 254 к. с.), а також з 260-сильною гібридною установкою.

Lynk & Co 02, Geely Lynk & Co, Кросовер Geely, електромобіль Geely Fullscreen
Запас ходу електрокара становитиме близько 450 км
Фото: Geely

Електромобіль Geely Lynk & Co 02 можуть оснастити 231-сильним мотором та батареєю на 70 кВт∙год від спорідненого Volvo XC40 Recharge. Запас ходу може перевищити 450 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі з'явиться ще один недорогий електрокросовер від Geely та Volvo. Він зможе розганятись до 100 км/год за 3,7 с.

Також ми писали, що Volvo та Geely створили потужний гібридний кросовер.