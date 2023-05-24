На європейський ринок вийде недорогий електрокросовер від Geely та Volvo (фото)

Кросовер Lynk & Co 02 запропонують у Європі виключно в електричному виконанні. Запас ходу електромобіля може перевищити 450 км.

Related video

У Європі з 2024 року розпочнеться продаж Lynk & Co 02. Компактний кросовер від преміального підрозділу концерну Geely запропонують виключно в електричній версії. Про це заявив агентству Reuters СЕО Lynk&Co Ален Віссер.

Бренд Lynk & Co 02 представлений в Європі з 2021 року і поки що продає там тільки одну модель — кросовер Lynk & Co 01. Вона представлена у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швеції та Швейцарії. Тепер у Geely вирішили розширити модельний ряд марки, так і її географію в Європі.

Кросовер отримає електричну версію Фото: Geely

Geely Lynk & Co 02 — компактний кросовер С-класу, що випускається з 2018 року. Модель побудована на платформі СМА, запозиченої у Volvo XC40, і сягає 4448 мм у довжину при колісній базі 2702 мм.

Дизайн Lynk & Co 02 виконаний у фірмовому стилі марки – з тоненькою решіткою радіатора та високо посадженими діодними фарами. У салоні встановили віртуальний щиток приладів та великий 10,2-дюймовий дисплей.

Важливо

Geely та Volvo створили недорогий електромобіль із запасом ходу понад 1000 км (фото)

Кросовер Geely Lynk & Co 02 у Китаї коштує від 142 000 юанів ($20 100), проте там модель не продається в електричній версії – доступні бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (156 і 180 к. с.) та 2,0 л ( 190 і 254 к. с.), а також з 260-сильною гібридною установкою.

Запас ходу електрокара становитиме близько 450 км Фото: Geely

Електромобіль Geely Lynk & Co 02 можуть оснастити 231-сильним мотором та батареєю на 70 кВт∙год від спорідненого Volvo XC40 Recharge. Запас ходу може перевищити 450 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі з'явиться ще один недорогий електрокросовер від Geely та Volvo. Він зможе розганятись до 100 км/год за 3,7 с.

Також ми писали, що Volvo та Geely створили потужний гібридний кросовер.