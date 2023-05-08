Geely та Volvo представили надпотужний кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)

Lynk & Co 08 оснащений 536-сильною гібридною установкою та розганяється до 100 км/год за 5 с. Кросовер може мати рекордний запас ходу на електротязі.

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Розкрито всі подробиці нового Lynk & Co 08. Гібридний кросовер від преміального підрозділу концерну Geely надійде у продаж із літа. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Гібрид може проїхати 245 км в електричному режимі Фото: Geely

Кросовер Lynk & Co 08 демонструє новий напрямок у стилі бренду. У дизайні переважають грані та кути, хоча збережена і фірмова риса автомобілів Lynk & Co – високо посаджені діодні ходові вогні.

Створити новий Lynk&Co 08 допомогли фахівці Volvo. В основі авто лежить платформа СМА 2.0, яку також використовуватиме кросовер Volvo XC60 третього покоління.

Автомобілі оснастили 536-сильною гібридною установкою Фото: Geely

Розміри Lynk & Co 08 2023:

довжина – 4820 мм;

ширина – 1915 мм;

висота – 1685 мм;

колісна база – 2848 мм.

У салоні встановлені цифровий щиток приладів і великий 15,4-дюймовий тачскрин, дані також проєктуються на лобове скло. Мультимедійну систему для Lynk & Co 08 розробив виробник смартфонів та електроніки Meizu, причому створена вона на базі Linux.

Мультимедійну систему розробила компанія Meizu Фото: Geely

Китайський кросовер отримав гібридну установку, що складається з 1,5-літрової бензинової турбочетвірки та двох електромоторів. Сумарно вони розвивають 536 к. с. і дозволяють розганятися до 100 км/год за 5 с.

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Батарея Lynk & Co 08 2023 на рівні електрокарів – ємністю 39,6 кВт∙год. Запас ходу в електричному режимі становить 245 км і це рекорд серед гібридів, що заряджаються. Сумарно ж на електротязі та бензині кросовер зможе проїхати 1400 км.

Кросовер може з'явитися у Європі Фото: Geely

Новий Lynk&Co 08 може з'явитися на європейському ринку. Автовиробник уже продає окремі моделі у низці країн ЄС та планує розширити свою лінійку.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo підготували недорогий електрокросовер із розгоном до сотні за 3,7 с.

Також ми писали, що Geely також створили кросовер за $14 800 із двигуном Volvo.