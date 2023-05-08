Geely и Volvo представили сверхмощный кроссовер с запасом хода 1400 км (фото)

Lynk & Co 08 оснащен 536-сильной гибридной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 5 с. Кроссовер может обладает рекордным запасом хода на электротяге.

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Раскрыты все подробности нового Lynk & Co 08. Гибридный кроссовер от премиального подразделения концерна Geely поступит в продажу с лета. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Гибрид может проехать 245 км в электрическом режиме Фото: Geely

Кроссовер Lynk & Co 08 демонстрирует новое направление в стиле бренда. В дизайне преобладают грани и углы, хотя сохранена и фирменная черта автомобилей Lynk & Co – высоко посаженные диодные ходовые огни.

Создать новый Lynk & Co 08 помогли специалисты Volvo. В основе авто лежит платформа СМА 2.0, которую также будет использовать кроссовер Volvo XC60 третьего поколения.

Авто оснастили 536-сильной гибридной установкой Фото: Geely

Размеры Lynk & Co 08 2023:

длина – 4820 мм;

ширина – 1915 мм;

высота – 1685 мм;

колесная база – 2848 мм.

В салоне установлены цифровой щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин, также данные проецируются на лобовое стекло. Мультимедийную систему для Lynk & Co 08 разработал производитель смартфонов и электроники Meizu, причем создана она на базе Linux.

Мультимедийную систему разработала компания Meizu Фото: Geely

Китайский кроссовер получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и двух электромоторов. Суммарно они развивают 536 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 5 с.

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Батарея у Lynk & Co 08 2023 на уровне электрокаров – емкостью 39,6 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме составляет 245 км и это рекорд среди подзаряжаемых гибридов. Суммарно же на электротяге и бензине кроссовер сможет проехать 1400 км.

Кроссовер может появиться в Европе Фото: Geely

Новый Lynk & Co 08 может появиться на европейском рынке. Автопроизводитель уже продает отдельные модели в ряде стран ЕС и планирует расширить свою линейку.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo подготовили недорогой электрокроссовер с разгоном до сотни за 3,7 с.

Также мы писали, что Geely также создали кроссовер за $14 800 с двигателем Volvo.