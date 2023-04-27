За флагманским кроссовером Volvo выстроились очереди еще до начала производства (фото)

Электрический кроссовер Volvo EX90 пришел на смену модели XC90. Он доступен в версиях мощностью 408-517 л. с., а его запас хода достигает 580 км.

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Спрос на новый Volvo EX90 2024 превзошел все ожидания. На премиальный электрокроссовер даже временно прекратили принимать заказы, ведь первая партия машин уже раскуплена. Об этом сообщает сайт Motor1.

Кроссовер начнут выпускать в четвертом квартале нынешнего года Фото: Volvo

В Volvo не раскрывают количество собранных заказов, но очевидно речь идет о тысячах если не десятках тысяч. Прием заявок обещают возобновить в скором времени.

Примечательно, что электрокроссовер Volvo EX90 2024 еще даже не поступил в производство. Выпуск модели на предприятиях в Чарльстоне (США) и Чэнду (Китай) начнется в четвертом квартале нынешнего года.

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Volvo показали электрический купе-кроссовер с запасом хода более 480 км (фото)

Следует отметить, что электромобиль Volvo EX90 – весьма недешевый: его стоимость стартует примерно с 80 000 долларов. Это новый флагман шведской марки, пришедший на смену Volvo XC90.

Стоимость электрокроссовера стартует примерно с $80 000 Фото: Volvo

Новый Volvo EX90 2024 предлагают в полноприводных версиях мощностью 408, 503 и 517 л. с. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с. Батарея емокстью 111 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 580-585 км. Среди опций есть автопилот.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Volvo EX90 появится и в Украине, причем его стоимость уже объявлена.

Также мы писали, что новый Volvo EX90 получил эксклюзивную роскошную версию.