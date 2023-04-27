За флагманським кросовером Volvo вишикувалися черги ще до початку виробництва (фото)

Електричний кросовер Volvo EX90 змінив модель XC90. Він доступний у версіях потужністю 408-517 к. с., а його запас ходу сягає 580 км.

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Попит на новий Volvo EX90 2024 перевершив усі очікування. На преміальний електрокросовер навіть тимчасово припинили приймати замовлення, адже першу партію машин уже розкуплено. Про це повідомляє сайт Motor1.

Кросовер почнуть випускати у четвертому кварталі цього року Фото: Volvo

У Volvo не розкривають кількість зібраних замовлень, але очевидно йдеться про тисячі, якщо не десятки тисяч. Прийом заявок обіцяють поновити незабаром.

Цікаво, що електрокросовер Volvo EX90 2024 ще навіть не надійшов у виробництво. Випуск моделі на підприємствах у Чарльстоні (США) та Ченду (Китай) розпочнеться у четвертому кварталі цього року.

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Варто зазначити, що електромобіль Volvo EX90 — недешевий: його вартість стартує приблизно з 80 000 доларів. Це новий флагман шведської марки, який прийшов на зміну Volvo XC90.

Вартість електрокросовера стартує приблизно з $80 000 Фото: Volvo

Новий Volvo EX90 2024 пропонують у повнопривідних версіях потужністю 408, 503 та 517 к. с. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 4,9 с. Батарея ємністю 111 кВт∙год забезпечує запас ходу в 580-585 км. Серед опцій є автопілот.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Volvo EX90 з'явиться і в Україні, до того ж його вартість вже оголошена.

Також ми писали, що новий Volvo EX90 отримав ексклюзивну розкішну версію.