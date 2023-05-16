Geely та Volvo створили недорогий електромобіль із запасом ходу понад 1000 км (фото)

Електромобіль Zeekr 001 отримав батарею рекордної ємності – 140 кВт∙год. Незабаром модель має вийти на європейський ринок.

Related video

Лінійку Zeekr 001 поповнила нова "дальнобійна" версія. Електромобіль здатний проїхати 1032 км без підзарядки. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

Запас ходу електрокара складає 1032 км. Фото: Geely

Китайський електромобіль оснащений двигуном потужністю 272 к. с. на задній осі та новою батареєю CATL Qilin підвищеної щільності на 140 кВт∙год – це рекордна ємність серед легкових електрокарів. Розгін до 100 км/год займає 6,9 с.

Важливо

Найдоступніший електромобіль Volvo повністю розсекречено до прем'єри (фото)

Вартість Zeekr 001 з великою батареєю стартує з 403 000 юанів ($ 57 800), тобто він дешевше електрокарів зі значно меншим запасом ходу. Електромобіль Zeekr 001 має вийти на європейський ринок і вже з'явився в Україні.

Електрокар оснащений 272-сильним двигуном Фото: Geely

Нагадаємо, що електромобілі Zeekr – спільна розробка Geely та Volvo, їх створюють у Швеції. Новий Zeekr 001 – великий п'ятиметровий ліфтбек з обтічним дизайном. У салоні встановлені шкіряні сидіння з електроприводом та вентиляцією.

Шкіряні сидіння отримали електропривод та вентиляцію Фото: Geely

Крім 272-сильної версії, в лінійці Zeekr 001 є і 544-сильний варіант з повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 с. Також китайський електрокар доступний з батареями на 86 та 100 кВт∙год – запас ходу становить від 526 до 712 км.

Раніше Фокус розповідав про компактний електрокросовер Zeekr X вартістю від 27 500 доларів.

Також ми писали, що Geely та Volvo також створили потужний гібридний кросовер.