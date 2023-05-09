Найдоступніший електромобіль Volvo повністю розсекречено до прем'єри (фото)

Новий Volvo EX30 — невеликий міський кросовер довжиною близько 4,2-4,3 м. Електрокар запропонують у версіях із заднім і повним приводом потужністю до 428 к. с.

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В інтернет потрапили патентні зображення Volvo EX30. Компактний електрокросовер офіційно представлять 7 червня. Рендери опубліковано на сайті Coche Spias.

Дизайн Volvo EX30 2024 виконаний у дусі флагманського кросовера EX90 й преміального Polestar 3. У нього довгий капот, рубані форми й тоненькі стрілоподібні фари.

Електрокросовер дебютує 7 червня Фото: cochespias.net

Електромобіль Volvo EX30 побудують на платформі SEA, яку також використовують кросовер Smart #1 і новий Zeekr X. Довжина авто становитиме близько 4,2-4,3 м, а колісна база — приблизно 2,75 м.

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Очікується, що, як і побратими, кросовер Volvo EX30 2024 буде запропонований у задньопривідній 272-сильній і повнопривідній 428-сильній модифікаціях. Топова версія зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4 секунди.

Найімовірніше, електромобіль Volvo EX30 оснастять батареєю ємністю 66 кВт∙год. Запас ходу кросовера перевищить 480 км.

Volvo EX30 стане найдоступнішим електромобілем марки Фото: cochespias.net

Новий Volvo EX30 стане найдешевшим електромобілем шведської марки. В українському представництві Volvo повідомили, що замовлення на авто почнуть приймати одразу після презентації, до того ж заявку можна буде оформити і в нашій країні.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo створили потужний гібридний кросовер із рекордним запасом ходу.

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