Geely і Volvo створили потужного і недорогого конкурента Subaru WRX (фото)

Lynk&Co 03 оснастили 350-сильним турбомотором і полегшили на 150 кг. Спортивний седан отримав обвіс, антикрило і ковшоподібні крісла.

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Седан Lynk&Co 03 отримає нову заряджену версію. Спортивна модель від преміального підрозділу Geely вже пройшла сертифікацію і надійде в дрібносерійне виробництво до кінця року. Перші подробиці моделі розкрили на сайті Autohome.

На кришці багажника встановлено антикрило Фото: autohome.com.cn

Нова модифікація прийде на зміну лімітованому Lynk&Co 03+ Cyan. По суті, перед нами — серійний варіант гоночного авто, що бере участь у кузовному чемпіонаті WTCC. Седан стане більш доступною (менше 40 000 доларів) альтернативою Subaru WRX.

Седан оснащений 350-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

У розробці моделі брали участь фахівці Volvo. Як відомо, седан Lynk&Co 03 побудований на платформі CMA від кросовера Volvo XC40.

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2,0-літровий бензиновий турбомотор Volvo розігнали до 350 к. с. і 420 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП, а привід у авто — повний. Також доопрацьовано підвіску і гальма, а масу авто знижено на 150 кг. Максимальна швидкість седана обмежена на позначці 250 км/год.

У салоні встановлені спортивні крісла і кермо Фото: autohome.com.cn

Від стандартного Lynk&Co 03 заряджений варіант відрізняється розширеними крилами, обвісом, заднім антикрилом і 18-дюймовими дисками. Салон оздобили алькантарою і встановили там спортивні крісла і кермо.

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