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Авто

В Україні з'явиться недорогий електрокросовер Volvo із запасом ходу 480 км (фото)

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Фото: Volvo | Volvo EX30 — найдоступніший кросовер марки

Компактний електрокросовер Volvo EX30 запропонований у версіях на 272 та 428 к. с. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 3,6 с.

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На українському ринку з'явиться новий Volvo EX30. Україна потрапила до переліку обраних країн, де електрокросовер надійде у продаж насамперед. Про це повідомляє представництво Volvo в Україні.

Кросовер Volvo EX30 вже доступний для замовлення. Він коштує приблизно від 1 310 000 гривень — це найдоступніший електромобіль Volvo. Згодом модель також запропонують за спеціальною передплатою.

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Електрокар пропонують у версіях на 272 та 428 к. с.
Фото: Volvo

Електрокросовер Volvo EX30, характеристики та подробиці

Новий Volvo EX30 2024 – найменший електрокар шведської марки. Компактний 4,2-метровий кросовер відрізняється рубаним дизайном. У салоні немає щитка приладів, зате встановлено величезний сенсорний дисплей портретного формату.

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Базова комплектація Volvo EX30 включає 18-дюймові диски, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь та керма, а також набір систем безпеки. Серед цікавих опцій для моделі – доступ до салону зі смартфону та паркувального автопілота з розширеним функціоналом.

У 2024 лінійку моделі розширить варіант підвищеної прохідності Volvo EX30 Cross Country із пластиковим обвісом, позашляховими шинами та збільшеним кліренсом.

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Вся інформація виводиться на великий дисплей
Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX30 2024 запропонований у двох задньопривідних 272-сильних і повнопривідних 428-сильних модифікаціях. Розгін до 100 км/год становить 5,7 та 3,6 с, відповідно.

З базовою літій-залізо-фосфатною батареєю на 54 кВт∙год запас ходу становить 344 км. Дальнобійніший Volvo EX30 оснащений нікель-марганцево-кобальтовою батареєю на 69 кВт∙год: задньопривідна версія може проїхати 480 км без підзарядки, а повнопривідна – 460 км.

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