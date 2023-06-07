Ціна 36 000 євро та 3,6 с до сотні: представлений найдоступніший електромобіль Volvo (відео)

Компактний кросовер Volvo EX30 запропонований у версіях потужністю 272 та 428 к. с. та з двома варіантами батареї. "Далекобійна" модифікація проїде 480 км без підзарядки.

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Новий Volvo EX30 офіційно представлений. Компактний кросовер вже доступний для замовлення від 36 000 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Volvo.

Електрокар здатний проїхати до 480 км без підзарядки Фото: Volvo

Дизайн Volvo EX30 2024

Електромобіль Volvo EX30 виконаний у фірмовому рубаному стилі та нагадує за дизайном старшого брата EX90 та новий Polestar 3. У нього довгий капот, тоненькі світлодіодні фари та вигнута віконна лінія. Заднє скло прикрите спойлером, а ліхтарі поєднані тоненькими діодними смугами. Пізніше запропонують варіант підвищеної прохідності Cross Country з 18-дюймовою позашляховою гумою, пластиковим обвісом та збільшеним кліренсом.

Позашляховий Volvo EX30 Cross Country Фото: Volvo

В основі Volvo EX30 2024 лежить платформа SEA, яку також використовують електрокросовери Smart #1 та Zeekr X. Компактний кросовер Volvo можна порівняти з побратимами за розмірами.

Габарити Volvo EX30:

довжина – 4233 мм;

ширина – 1837 мм;

висота – 1555 мм;

колісна база – 2650 мм.

На вибір запропоновані версії на 272 та 428 к. с. Фото: Volvo

Салон та комплектація Volvo EX30 2024

В обробці салону використовуються дуже нетипові матеріали на зразок вовни, льону або джинсової тканини. Частину матеріалів отримано шляхом вторинної переробки.

У салоні немає щитка приладів Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX30 2024 не має щитка приладів – усі показання виведені на великий центральний тачскрин портретного формату. Мультимедійну систему створено на базі Google Android. Між передніми сидіннями розташована оригінальна консоль із висувною скринькою.

Оснащення Volvo EX30 дуже багате — у "базі" є 18-дюймові диски, підігрів керма та сидінь, акустика потужністю 1040 Вт, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки. Топова версія отримала електропривод сидінь, паркувальний автопілот, панорамний дах, камери кругового огляду.

В обробці салону використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки Фото: Volvo

Новий Volvo EX30, характеристики

Електрокросовер Volvo EX30 доступний у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 428-сильній версіях. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 3,6 с – це найшвидший серійний Volvo.

На вибір запропоновані акумуляторні батареї ємністю 54 та 69 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 344 км, у другому – 480 км із заднім приводом та 460 км – з повним. Заряджання батареї у швидкому режимі на 80% займає 28 хвилин.

На електрокар починають приймати заявки одразу після презентації. Його можна буде замовити і в Україні.

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