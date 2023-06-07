В Україні з'явився найдешевший кросовер Subaru: комплектації та ціни

Subaru Crosstrek доступний в Україні за ціною від 1 336 600 грн. Кросовер оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 156 к.с.

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В Україні стартував продаж бюджетного кросовера Subaru Crosstrek, який раніше був відомий під назвою XV. Модель доступна на нашому ринку у двох комплектаціях. Про це розповіли на сайті бренду.

Subaru Crosstrek був представлений у 2022 році в Японії. Постачання кросовера до Європи мали розпочатися того ж року, але через дефіцит чіпів їх відклали.

Кросовер отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. На кузові є пластикові накладки, які захищають лакофарбове покриття від бруду.

Subaru Crosstrek отримав стильний дизайн Фото: Subaru

Габарити Subaru Crosstrek 2023:

довжина — 4480 мм;

ширина — 1800 мм;

висота — 1600 мм;

колісна база — 2670 мм.

В інтер'єрі розмістили вертикальний дисплей інформаційно-розважальної системи та мультифункціональне кермо.

У салоні є великий дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: Subaru

Subaru Crosstrek на українському ринку буде доступний лише з 2,0-літровим опозитним двигуном потужністю 156 к.с. і 196 Нм крутного моменту. Він працює в парі з безступеневою трансмісією Lineartronic та системою повного приводу.

Середня витрата палива у міському циклі становить 9,4 літра на 100 км. За містом кросовер витрачає 6 літрів бензину на 100 км.

В Україні Subaru Crosstrek доступний у версіях Active та Premium. Вони відрізняються оснащенням та додатковими опціями.

Комплектація Premium пропонує шкіряний салон, люк з електроприводом, електрорегулювання сидіння водія, LED фари, підігрів керма, систему кругового огляду, автоматичне керування дальнім світлом і систему автоматичного керування кермом.

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Базова модель Active отримала 17-дюймові колісні диски. Для комплектації Premium передбачено 18-дюймові колісні диски.

Комплектація Active доступна за ціною 1 336 600 грн. За версію Premium доведеться заплатити 1 500 600 грн.

Раніше Фокус писав, що на український ринок вийшов новий кросовер Lexus RX п'ятого покоління.