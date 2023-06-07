В Украине появился самый дешевый кроссовер Subaru: комплектации и цены
Subaru Crosstrek доступен в Украине по цене от 1 336 600 грн. Кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л.с.
В Украине стартовали продажи бюджетного кроссовера Subaru Crosstrek, который ранее был известен под названием XV. Модель доступна на нашем рынке в двух комплектациях. Об этом рассказали на сайте бренда.
Subaru Crosstrek был представлен в 2022 году в Японии. Поставки кроссовера в Европу должны были начаться в том же году, но из-за дефицита чипов их отложили.
Кроссовер получил стильный дизайн с узкими передними фарами. На кузове есть пластиковые накладки, которые защищают лакокрасочное покрытие от грязи.
Габариты Subaru Crosstrek 2023:
- длина — 4480 мм;
- ширина — 1800 мм;
- высота — 1600 мм;
- колесная база — 2670 мм.
В интерьере разместили вертикальный дисплей информационно-развлекательной системы и мультифункциональное рулевое колесо.
Subaru Crosstrek на украинском рынке будет доступен только с 2,0-литровым оппозитным двигателем мощностью 156 л.с. и 196 Нм крутящего момента. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic и системой полного привода.
Средний расход топлива в городском цикле составляет 9,4 литра на 100 км. По трассе кроссовер расходует 6 литров бензина на 100 км.
В Украине Subaru Crosstrek доступен в версиях Active и Premium. Они отличаются оснащением и дополнительными опциями.
Комплектация Premium предлагает кожаный салон, люк с электроприводом, электрорегулировку водительского сиденья, LED фары, подогрев руля, систему кругового обзора, автоматическое управление дальним светом и систему автоматического управления рулевым колесом.Важно
Базовая модель Active получила 17-дюймовые колесные диски. Для комплектации Premium предусмотрены 18-дюймовые колесные диски.
Комплектация Active доступна по цене 1 336 600 грн. За версию Premium придется заплатить 1 500 600 грн.
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