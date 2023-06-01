Geely представили мощный гибридный кроссовер с ярким дизайном за $19 500 (фото)

Geely Galaxy L7 доступен в нескольких версиях и оснащен гибридной силовой установкой мощностью 390 л.с. В список оснащения входят подогрев и вентиляция передних сидений, 11 динамиков Infinity и системы помощи водителю.

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В Китае стартовали продажи нового гибридного кроссовера Geely Galaxy L7. Модель отличается ярким дизайном, богатым оснащением и мощной силовой установкой. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Geely Galaxy L7 станет первой моделью в линейке Galaxy. В нее войдут только электрические и гибридные автомобили.

Кроссовер получил стильный дизайн с раздельной передней оптикой. Капот огибают узкие ходовые огни. Также отличительной чертой новой модели является отсутствие привычной решетки радиатора.

Geely Galaxy L7 получил стремительный силуэт Фото: autohome.com.cn

Сзади расположены узкие фонари, соединенные в один блок. На заднем бампере есть массивный диффузор.

Задние фонари соединены в один блок Фото: autohome.com.cn

Габариты Geely Galaxy L7:

длина — 4700 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2785 мм.

Geely Galaxy L7 оснащен гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 390 л.с. и 535 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

На выбор доступны два аккумулятора емкостью 9,11 или 18,7 кВт⋅час. Первый вариант обеспечивает запас хода на электротяге до 43 км, а второй — 115 км.

В интерьере расположены три дисплея. Для водителя доступна 10,25-дюймовая приборная панель. Другие дисплеи имеют диагональ 13,2 и 16,2 дюйма.

В интерьере расположены три больших дисплея Фото: autohome.com.cn

В список оснащения входят: подогрев и вентиляция передних сидений, подставка для ног, 11 динамиков Infinity, разблокировка авто через смартфон и системы помощи водителю. Как опцию можно заказать 25,6-дюймовый центральный дисплей.

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Цены на Geely Galaxy L7 составляют от 138 700 до 173 700 юаней (от 19 500 до 24 430 долларов). Модель уже доступна для заказа в Китае.

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