Новый 660-сильный гибридный седан Geely рассекретили до премьеры (фото)

Geely Galaxy L6 отличается стильным дизайном с обтекаемым силуэтом и передовыми технологиями. Седан будет доступен в нескольких гибридных версиях.

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В Китае рассекретили новый седан Geely Galaxy L6, который получит сверхмощную 660-сильную гибридную версию. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Plug-In гибрид Geely Galaxy L6 составит конкуренцию BYD Qin Plus DM-i. Модель представят в третьем квартале 2023 года.

Спереди расположены тонкие фары и отсутствует решетка радиатора. Внизу расположены вентиляционные отверстия.

Дверные ручки утоплены в кузов и выдвигаются при активации. Сзади расположены необычные фонари, соединенные в один блок.

Задние фонари соединены в один блок Фото: sina.com.cn

Geely Galaxy L6 оснастят гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем и одним или двумя электромоторами. Суммарная мощность составит до 390 л.с.

Также седан получит заряженную версию мощностью 660 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч составит менее 4 секунд.

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Интерьер выполнен в бежевом и черном цветах. Внутри расположен большой вертикальный центральный дисплей и четырехспицевое рулевое колесо с плоским дном. На центральной консоли есть три отсека для хранения вещей.

Geely Galaxy L6 получит богатое оснащение Фото: sina.com.cn

Ранее Фокус писал, что в Китае презентовали новый бюджетный кроссовер Geely Boyue Cool.