Новий 660-сильний гібридний седан Geely розсекретили до прем'єри (фото)

Geely Galaxy L6 відрізняється стильним дизайном з обтічним силуетом і передовими технологіями. Седан буде доступний у кількох гібридних версіях.

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У Китаї розсекретили новий седан Geely Galaxy L6, який отримає надпотужну 660-сильну гібридну версію. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Plug-In гібрид Geely Galaxy L6 складе конкуренцію BYD Qin Plus DM-i. Модель представлять у третьому кварталі 2023 року.

Спереду розташовані тонкі фари та відсутня решітка радіатора. Внизу розташовані вентиляційні отвори.

Дверні ручки втоплені у кузов і висуваються під час активації. Ззаду розташовані незвичайні ліхтарі, які з'єднані в один блок.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: sina.com.cn

Geely Galaxy L6 оснастять гібридною силовою установкою з 1,5-літровим бензиновим турбованим двигуном та одним або двома електромоторами. Сумарна потужність складе до 390 к.с.

Також седан отримає заряджену версію потужністю 660 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год становитиме менше ніж 4 секунд.

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Інтер'єр виконаний у бежевому та чорному кольорах. Усередині розташований великий вертикальний центральний дисплей і чотириспицеве кермо з плоским дном. На центральній консолі є три відсіки для зберігання речей.

Geely Galaxy L6 отримає багате оснащення Фото: sina.com.cn

Раніше Фокус писав, що у Китаї презентували новий бюджетний кросовер Geely Boyue Cool.