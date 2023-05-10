Volvo та Geely показали спортивний 350-сильний седан з повним приводом (фото)

Седан Lynk & Co 03++ здатний розганятися до 250 км/год та оснащений системою повного приводу. Зовні новинка відрізняється від стандартної версії спортивнішим дизайном.

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У Китаї розсекретили заряджену версію седана Lynk&Co 03++. Модель отримала незвичайний дизайн та потужний двигун під капотом. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Lynk & Co спільний автомобільний бренд Geely та Volvo. Він випускає стильні автомобілі з багатим оснащенням та передовими технологіями.

Седан отримав фірмові ходові вогні та фари, вбудовані в решітку радіатора. Попереду також з'явився новий сплітер.

Позаду розмістили чотири вихлопні патрубки, спортивний дифузор і великий спойлер. Ліхтарі з'єднані в один блок.

Позаду розмістили чотири вихлопні патрубки Фото: MIIT China

Відрізнити заряджену версію можна за великими гальмівними супортами жовтого кольору. Крім цього, на решітці радіатора встановлено значок "350".

Lynk & Co 03++ буде доступний у кількох варіантах оформлення Фото: MIIT China

На седан встановлені чорні колісні диски особливого дизайну. Розмір коліс складає 245/35 R19.

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Габарити Lynk & Co 03++:

довжина — 4697 мм;

ширина — 1843 мм;

висота — 1456 мм;

колісна база — 2730 мм.

Lynk & Co 03++ оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном JLH-4G20TDC потужністю 349 к.с. Крутний момент передається на всі чотири колеса завдяки системі повного приводу. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Вартість Lynk&Co 03++ не розкривається. Модель має дебютувати на китайському ринку вже найближчими місяцями. Через деякий час седан запропонують у Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї представили новий заряджений седан Lynk&Co 03 TCR.