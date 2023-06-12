Volvo готовят первый полностью электрический универсал (фото)

Электрический преемник универсала Volvo V90 будет конкурировать с Audi A6 Avant e-tron и Volkswagen ID.7. В создании такой модели лично заинтересован генеральный директор бренда.

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Volvo рассматривают вопрос о создании своего первого полностью электрического универсала. Новая модель может заменить флагманский V90. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

Генеральный директор Volvo Джим Роуэн поделился, что шведский бренд планирует выпустить большой электрический универсал. К 2025 году Volvo собираются увеличить долю электромобилей в модельном ряду до 50%. К 2030 году бренд хочет и вовсе избавиться от автомобилей с ДВС.

Электрический преемник универсала Volvo V90 будет конкурировать с Audi A6 Avant e-tron и Volkswagen ID.7. Генеральный директор Volvo добавил, что электрический универсал смог бы пользоваться большим спросом на европейском рынке.

Новое поколение Volvo V90 лишится ДВС Фото: Volvo

Пока бренд изучает возможность создания такой модели. По словам главы Volvo, есть множество факторов, которые могут повлиять на успех электрического универсала.

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Джим Роуэн добавил, что если электрический Volvo V90 все же увидит свет, это будет один из самых красивых и технологичных автомобилей бренда. Он признался, что лично заинтересован в создании такой модели.

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