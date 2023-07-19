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Авто

Новый Hyundai Santa Fe 2024 сфотографировали вживую до премьеры

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Hyundai Santa Fe заметили в Южной Корее

Кроссовер Hyundai Santa Fe изменился до неузнаваемости и стал брутальнее на вид. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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Новый Hyundai Santa Fe пятого поколения несколько дней назад только показали на первых официальных фото, а его уже удалось снять вживую. Кроссовер заметили на подземном паркинге одного из южнокорейских городов. Его снимки появились на странице Shorts car в Instagram.

Дизайн кроссовера кардинально изменился Fullscreen
Дизайн кроссовера кардинально изменился

Кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 проходит испытания без камуфляжа, лишь его бамперы окрашены в черный цвет. Это дало возможность разглядеть авангардный угловатый дизайн кроссовера.

На фото попал более доступный вариант Hyundai Santa Fe 2024. Об этом свидетельствуют колесные диски и только одна выхлопная труба.

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Автомобиль подрос в размерах

Напомним, что новый Hyundai Santa Fe официально презентуют в августе. Кроссовер подрос в размерах, а его дизайн кардинально изменился и стал брутальнее.

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В салоне появились два больших дисплея, сенсорные кнопки и "двухэтажная" центральная консоль. Кроссовер Hyundai стал просторнее и будет доступен с двумя или тремя рядами сидений.

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Hyundai Santa Fe предложат в бензиновых и гибридных версиях

Характеристики Hyundai Santa Fe 2024 пока не разглашают, но известно, что в линейке будут версия с 2,5-литровой турбочерверкой и гибрид.

Ранее Фокус рассказывал, что за самым дешевым кроссовером Hyundai стоимостью от $7200 выстроились очереди.

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