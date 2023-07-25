В інтернеті опублікували світлини нового Kia Sorento 2024 (фото)

Зовнішній вигляд Kia Sorento оновлять у дусі флагманського електромобіля EV9. Салон кросовера зміниться до невпізнання.

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Новий Kia Sorento повністю розсекретили до прем'єри. Кросовер пройде фейсліфтинг і буде представлений у четвертому кварталі нинішнього року. Знімки автомобіля опублікував південнокорейський сайт Autospy.

Ззаду освіжені ліхтарі Фото: Autospy

Дизайн Kia Sorento 2024 змінили в дусі флагманського електрокросовера Kia EV9. У нього нова широка решітка радіатора й тоненькі Т-подібні фари зі світлодіодною оптикою. Також освіжені бампери та ліхтарі кросовера.

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Салон Kia Sorento 2024 повністю перероблений. Кросоверу змінили дизайн передньої панелі та встановили на ній два великі дисплеї віртуального щитка приладів і мультимедійної системи. Кнопки клімат-контролю стали сенсорними. Як і раніше, модель пропонуватимуть у версіях на 5, 6 і 7 місць.

Двигуни Kia Sorento 2024 залишаться незмінними. Модель оснащуватимуть бензиновими моторами об'ємом 2,5 л (194 і 285 к. с.) і 3,5 л (272 к. с.), а також 2,2-літровим 202-сильним турбодизелем.

На передній панелі встановлено два великі дисплеї Фото: Autospy

Залишаться в лінійці й гібриди з 1,6-літровою турбочетвіркою та електромотором. Стандартний гібрид оснащений 230-сильною установкою, а підзаряджається — 265-сильною. Плагін-гібриду збільшать батарею, що дасть змогу проїжджати до 100 км на електротязі.

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