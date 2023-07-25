В интернете опубликовали снимки нового Kia Sorento 2024 (фото)

Внешний вид Kia Sorento обновят в духе флагманского электромобиля EV9. Салон кроссовера изменится до неузнаваемости.

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Новый Kia Sorento полностью рассекретили до премьеры. Кроссовер пройдет фейслифтинг и будет представлен в четвертом квартале нынешнего года. Снимки автомобиля опубликовал южнокорейский сайт Autospy.

Сзади освежены фонари Фото: Autospy

Дизайн Kia Sorento 2024 изменили в духе флагманского электрокроссовера Kia EV9. У него новая широкая решетка радиатора и тоненькие Т-образные фары со светодиодной оптикой. Также освежены бамперы и фонари кроссовера.

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Салон Kia Sorento 2024 полностью переделан. Кроссоверу изменили дизайн передней панели и установили на ней два больших дисплея виртуального щитка приборов и мультимедийной системы. Кнопки климат-контроля стали сенсорными. Как и прежде, модель будут предлагать в версиях на 5, 6 и 7 мест.

Двигатели Kia Sorento 2024 останутся неизменными. Модель будут оснащать бензиновыми моторами объемом 2,5 л (194 и 285 л. с.) и 3,5 л (272 л. с.), а также 2,2-литровым 202-сильным турбодизелем.

На передней панели установлены два больших дисплея Фото: Autospy

Останутся в линейке и гибриды с 1,6-литровой турбочетверкой и электромотором. Стандартный гибрид оснащен 230-сильной установкой, а подзаряжаемый – 265-сильной. Плагин-гибриду увеличат батарею, что позволит проезжать до 100 км на электротяге.

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