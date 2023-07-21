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Авто

Бюджетный флагман: раскрыты подробности нового кроссовера Dacia Bigster (фото)

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Фото: largus.fr | Dacia Bigster появится в 2025 году

Кроссовер Dacia Bigster — семиместная модель классом выше, чем Duster. Авто будет доступно только в гибридных версиях, а за доплату предложат заводское ГБО.

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Появилась новая информация про новый Dacia Bigster. Старший брат Duster должны представить в 2025 году и он станет самым дешевым семиместным кроссовером в Европе. Об этом сообщает сайт L’argus.

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Длина кроссовера составит 4,6 м
Фото: largus.fr

Кроссовер Dacia Bigster в базовой версии будет стоить от 22 000 евро – на 3000 евро больше, чем новый Duster 2024. Вполне возможно, что начальная версия будет пятиместной, но и семиместный вариант будет не намного дороже.

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Новый Dacia Bigster 2025 внешне мало чем будет отличаться от предсерийного концепт-кара, а его передняя часть практически полностью будет идентична Duster третьего поколения. Длина автомобиля составит около 4,6 м, то есть он будет примерно на 30 см крупнее, чем Dacia/Renault Duster, построенный на той же платформе CMF.

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Все версии модели будут электрифицированными
Фото: largus.fr

Все Dacia Bigster 2025 будут электрифицированными, а дизельные версии модели не планируются. Модель получит 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 120 и 140 л. с., дополненные 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Предложат и версию с заводским ГБО.

Ожидается и полноценный гибрид: его силовая установка будет такой же, как у Dacia Jogger, однако рабочий объем бензинового двигателя увеличат до 1,8 л. Примечательно, что эта версия сможет быть и полноприводной – на задних колесах установят дополнительный электромотор.

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