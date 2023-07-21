Tiguan на максималках: новий сімейний кросовер Volkswagen показали до презентації (фото)

Новий Volkswagen Tayron стане семимісним старшим братом Tiguan. Топова версія кросовера отримає 272-сильну гібридну установку і зможе проїхати 100 км на електротязі.

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В інтернеті з'явилися зображення Volkswagen Tayron другого покоління. Середньорозмірний сімейний кросовер мають презентувати у 2025 році. Рендери опублікував сайт Motor1.

Новий Volkswagen Tayron кардинально зміниться. Якщо зараз модель розрахована переважно на китайський ринок, то другу її генерацію продаватимуть по всьому світу.

Дизайн кросовера виконаний у дусі Volkswagen Tiguan 2024 Фото: Motor1.com

Кросовер Volkswagen Tayron займе нішу між Tiguan і Touareg. По суті, він замінить семимісний VW Tiguan Allspace, а в Північній Америці його навіть продаватимуть під назвою Tiguan.

Не дивно, що дизайн Tayron витриманий у дусі Volkswagen Tiguan третього покоління. У нього широка решітка радіатора і розкосі фари, з'єднані діодною смугою.

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У салоні встановлять великий 15-дюймовий тачскрін. Кросовер Volkswagen запропонують у версіях на 5 і 7 місць.

За прикладом Volkswagen Tiguan нова модель отримає бензинові та дизельні турбомотори об'ємом 2,0 л. Також очікуються гібриди потужністю 204 і 272 к. с., здатні проїхати до 100 км в електричному режимі.

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