Tiguan на максималках: новий сімейний кросовер Volkswagen показали до презентації (фото)
Новий Volkswagen Tayron стане семимісним старшим братом Tiguan. Топова версія кросовера отримає 272-сильну гібридну установку і зможе проїхати 100 км на електротязі.
В інтернеті з'явилися зображення Volkswagen Tayron другого покоління. Середньорозмірний сімейний кросовер мають презентувати у 2025 році. Рендери опублікував сайт Motor1.
Новий Volkswagen Tayron кардинально зміниться. Якщо зараз модель розрахована переважно на китайський ринок, то другу її генерацію продаватимуть по всьому світу.
Кросовер Volkswagen Tayron займе нішу між Tiguan і Touareg. По суті, він замінить семимісний VW Tiguan Allspace, а в Північній Америці його навіть продаватимуть під назвою Tiguan.
Не дивно, що дизайн Tayron витриманий у дусі Volkswagen Tiguan третього покоління. У нього широка решітка радіатора і розкосі фари, з'єднані діодною смугою.Важливо
У салоні встановлять великий 15-дюймовий тачскрін. Кросовер Volkswagen запропонують у версіях на 5 і 7 місць.
За прикладом Volkswagen Tiguan нова модель отримає бензинові та дизельні турбомотори об'ємом 2,0 л. Також очікуються гібриди потужністю 204 і 272 к. с., здатні проїхати до 100 км в електричному режимі.
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