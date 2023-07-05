Volkswagen представив свій найкомпактніший кросовер: подробиці та фото

Новий Volkswagen T-Cross 2024 став схожим на старшого брата Touareg. Кросовер відтепер доступний виключно в бензинових версіях.

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Volkswagen представив новий T-Cross. Найменший кросовер німецької марки пройшов оновлення і надійде в продаж з першого кварталу 2024 року. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Кросовер доступний тільки в бензинових версіях Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen T-Cross оновили в стилі старшого брата — нового Touareg. У нього схожі широка решітка радіатора та фари, з'єднані діодною смугою. Також освіжили ліхтарі та встановили більш масивні бампери (це збільшило довжину авто до 4135 мм).

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У салоні Volkswagen T-Cross 2024 поліпшено матеріали оздоблення та збільшено тачскрін мультимедіа — його діагональ у різних версіях моделі становить 8 або 9,2 дюйма. Як і раніше, задні сидіння мають горизонтальне регулювання: залежно від їхнього положення об'єм багажника становить 385-455 л.

У салоні збільшено сенсорний дисплей Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen T-Cross 2024 зберіг знайомі бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (95 і 116 к.с.) і 1,5 л (150 к.с.), а ось дизель йому більше не доступний. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП і 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG.

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