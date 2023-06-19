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Авто

Новий Volkswagen Golf отримав версію для суворого бездоріжжя (фото)

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Фото: Delta4x4 | Volkswagen Golf R став вищим на 80 мм

До пакету доробок входять нові кузовні деталі, додаткові світлоелементи, збільшений дорожній просвіт і багажник на даху. Двигун зарядженого хетчбека залишився без змін.

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Тюнінг-ательє Delta4x4 підготувало позашляховий пакет доробок для нового Volkswagen Golf. Хетчбек не тільки став брутальнішим зовні, а й став більш ефективним на бездоріжжі. Про це повідомили на сайті Motor1.

За основу взято заряджений хетчбек Volkswagen Golf R восьмого покоління. Автомобіль оснастили 18-дюймовими колісними дисками, а кліренс збільшили на 80 мм.

Volkswagen Golf R Delta4x4 Fullscreen
На авто встановили 18-дюймові колісні диски
Фото: Delta4x4

У пакет доробок входять додаткові світлоелементи, які можна знайти на капоті та даху. Також на даху встановлений місткий багажник.

Volkswagen Golf R Delta4x4 Fullscreen
На даху з'явився багажник
Фото: Delta4x4

Ще однією відмінністю цього Volkswagen Golf R є розширені колісні арки. Вони виготовлені з вуглецевого волокна.

У Delta4x4 заявили, що поки що позашляховий Volkswagen Golf R є концепт-каром, але він буде випущений обмеженим тиражем у майбутньому. Загалом буде створено 25 таких авто.

За повний пакет доробок доведеться заплатити 38 тисяч доларів. Також усі нові деталі можна буде придбати окремо.

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Нагадаємо, що Volkswagen Golf R оснащується 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 320 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,7 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Раніше Фокус розповів, що Volkswagen Golf наступного покоління стане електромобілем.