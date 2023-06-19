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Авто

Новый Volkswagen Golf получил версию для сурового бездорожья (фото)

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Фото: Delta4x4 | Volkswagen Golf R стал выше на 80 мм

В пакет доработок входят новые кузовные детали, дополнительные светоэлементы, увеличенный дорожный просвет и багажник на крыше. Двигатель заряженного хэтчбека остался без изменений.

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Тюнинг-ателье Delta4x4 подготовило внедорожный пакет доработок для нового Volkswagen Golf. Хэтчбек не только стал выглядеть брутальнее, но и стал более эффективным на бездорожье. Об этом сообщили на сайте Motor1.

За основу взят заряженный хэтчбек Volkswagen Golf R восьмого поколения. Автомобиль оснастили 18-дюймовыми колесными дисками, а клиренс увеличили на 80 мм.

Volkswagen Golf R Delta4x4 Fullscreen
На авто установили 18-дюймовые колесные диски
Фото: Delta4x4

В пакет доработок входят дополнительные светоэлементы, которые можно найти на капоте и крыше. Также на крыше установлен вместительный багажник.

Volkswagen Golf R Delta4x4 Fullscreen
На крыше появился багажник
Фото: Delta4x4

Еще одной отличительной чертой этого Volkswagen Golf R являются расширенные колесные арки. Они изготовлены из углеродного волокна.

В Delta4x4 заявили, что пока внедорожный Volkswagen Golf R является концепт-каром, но он будет выпущен ограниченным тиражом в будущем. Всего будет создано 25 таких авто.

За полный пакет доработок придется заплатить 38 000 долларов. Также все новые детали можно будет купить по отдельности.

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Напомним, что Volkswagen Golf R оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 320 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что Volkswagen Golf следующего поколения станет электромобилем.