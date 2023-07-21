Іспанський брат VW ID.4: новий електрокросовер від Seat вперше помітили на дорогах (фото)

Новий Cupra Tarvascan — електричний купе-кросовер на платформі Volkswagen ID.4 та ID.5. Запас ходу електромобіля становить до 550 км.

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В Іспанії сфотографували новий Cupra Tarvascan. Електричний кросовер від спортивного підрозділу Seat надійде в продаж із 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Найімовірніше, електромобіль Cupra Tarvascan проходить фінальні тести, адже він уже був презентований, проте його виробництво ще не стартувало. Модель випускатимуть для всього світу в Китаї — на одному заводі з Volkswagen ID.4 та ID.5.

Електромобіль проходить фінальні тести Фото: Motor.es

Річ у тім, що електрокросовери побудовані на платформі МЕВ. Новий Cupra Tarvascan дещо більший за побратимів — 4,64 м у довжину. У нього стрімкий купеподібний силует з похилим дахом і піднесеною загостреною задньою частиною.

В оздобленні салону Cupra Tarvascan 2024 присутні вставки мідного кольору. Як і електромобілі Volkswagen ID, він отримав невеликий віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Об'єм багажника становить 540 л.

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Електромобіль Seat буде доступний у 286-сильній задньопривідній і 340-сильній повнопривідній модифікаціях. Топова версія стартує до 100 км/год за 5,6 с, а її максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Задня частина авто загострена Фото: Motor.es

Кросовер Cupra Tarvascan отримає батарею ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу становитиме 550 км у задньопривідному варіанті та 520 км — у повнопривідному.

Раніше Фокус повідомляв, що до Києва привезли ще одного родича Cupra Tarvascan — електрокросовер Skoda Enyaq Coupe iV.

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