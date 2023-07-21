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Розкрито цікаві подробиці та характеристики нової Skoda Superb 2024 (фото)

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Фото: Skoda | Нова Skoda Superb стане більшою

Нова Skoda Superb підросте в розмірах і стане просторішою всередині. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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У Skoda поділилися свіжою інформацією про нове покоління Superb. Флагман чеської марки дебютує в листопаді. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Нова Skoda Superb, як і раніше, демонструється в камуфляжі, проте тепер стали відомі її розміри. Ліфтбек підріс до 4902 мм у довжину, а універсал — до 4912 мм. Ширина становить 1849 мм, а висота — 1481 мм. Колісна база залишилася незмінною — 2841 мм.

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Презентація моделі відбудеться в листопаді
Фото: Skoda

Збільшені розміри зробили новий Skoda Superb 2024 просторішим всередині. До того ж, об'єм багажника ліфтбека зріс до 645 л, а універсала — до 690 л.

У салоні з'явиться 12,9-дюймовий тачскрін, а селектор КПП перенесено на рульову колонку. Серед цікавих особливостей Skoda Superb 2024 — тримач для планшета в задньому підлокітнику, подвійні кишені в спинках передніх сидінь і традиційна парасолька в задніх дверях.

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У лінійці з'явиться гібрид, що підзаряджається
Фото: Skoda

Усі Skoda Superb 2024 будуть оснащені 10 подушками безпеки. Також з'являться поліпшені камери кругового огляду і система напівавтономного водіння.

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Нова Skoda Superb отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (265 к.с.), а також 2,0-літрові турбодизелі на 150 і 193 к.с. Крім того, з'явиться 204-сильний гібрид що підзаряджається, здатний проїхати 100 км на електротязі.

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Салон Skoda Superb стане просторішим
Фото: Skoda

Усі версії Skoda Superb 2024 отримають КПП із двома зчепленнями DSG, а привід у авто може бути переднім або повним. Виробництво моделі налагодять у Братиславі разом зі спорідненим Volkswagen Passat B9.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda розкрила подробиці нового кросовера Kodiaq другого покоління.

Також ми писали, що Skoda розсекретила до презентації нові Kamiq і Scala.