Розкрито цікаві подробиці та характеристики нового Skoda Kodiaq 2024 (фото)

Кросовер Skoda Kodiaq стане більшим і просторішим усередині. У лінійці моделі вперше з'явиться гібрид, що підзаряджається.

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Skoda продовжує ділиться подробицями нового Kodiaq другого покоління, який представлять нинішнього року. Цього разу на офіційному сайті чеського бренду опубліковано фото і характеристики кросовера.

Кросовер підріс у розмірах і став просторішим усередині Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq показали в камуфляжі, але можна розгледіти його дизайн. У кросовера знайомий силует, але видно, що решітка радіатора збільшена в розмірах, а боковини стали менш рельєфними. Також заявлено, що модель збереже платформу MQB, але стане дещо більшою — 4758 мм завдовжки за незмінної колісної бази в 2791 мм.

Кросовер Skoda Kodiaq 2024, що підріс, став просторішим усередині — ззаду стало на 15 мм більше місця над головою. Багажник збільшено до 340 л у семимісному виконанні і 845-910 л — у п'ятимісному.

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Перелік опцій Skoda Kodiaq 2024 істотно розширять — авто отримає поліпшену віртуальну панель приладів, великий 12,9-дюймовий тачскрин, матричні фари, проєкцію на лобове скло, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням і систему напівавтономного водіння.

У лінійці з'явився гібрид, що підзаряджається Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq оснащуватимуть бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к.с. Крім того, вперше з'явиться гібрид, що підзаряджається: його потужність становитиме 204 к. с., а запас ходу на електротязі — 100 км. Усі версії оснастять роботом DSG, а привід може бути переднім або повним.

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