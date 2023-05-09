Нову Skoda Superb 2024 випадково розсекретили до презентації (фото)

Нова Skoda Superb 2024 збереже знайомий дизайн і, як і раніше, буде доступна в кузовах ліфтбек та універсал. Усі версії моделі стануть гібридними.

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В інтернет потрапило фото Skoda Superb нового покоління. Флагманська модель чеської марки випадково опинилась у кадрі під час зйомок прототипу універсала Audi A5. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Нова Skoda Superb випадково потрапила на фото Фото: Motor.es

На фото видно, що нова Skoda Superb 2024 зберегла знайомий гранований дизайн. Від нинішньої моделі вона відрізняється, перш за все, збільшеною решіткою радіатора та вузькими фарами. Також змінено форму повітрозабірника в бампері.

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На знімок потрапив універсал Skoda Superb 2024, але в лінійці залишиться ліфтбек — це підтверджують офіційні тизери. Цим чеська модель відрізнятиметься від спорідненого Volkswagen Passat B9, який буде доступний виключно в кузові універсал. До речі, Passat та Superb будуть випускати на одному заводі у Братиславі.

У лінійці моделі залишиться ліфтбек Фото: Skoda

Очікується, що Skoda Superb 2024, як і раніше, буде доступна з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літровими турбодизелями, але їх доповнять 48-вольтними гібридними установками. Також з'являться відразу два гібриди, що підзаряджаються, здатних проїхати до 100 км на електротязі.

Нова Skoda Superb буде представлена до кінця цього року, а її продажі стартують на початку 2024-го.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda представила недорогого конкурента Tesla Model Y.

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