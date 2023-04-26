Skoda за три роки заполонить ринок електромобілями різних класів: подробиці і фото

В електричній лінійці Skoda з'являться бюджетна модель за 25 000 євро, великий сімейний кросовер та практичний універсал.

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Skoda презентувала нову стратегію розвитку. У її рамках до 2026 року планується випуск шести нових електричних моделей — у їхнє створення інвестують 5,6 мільярда євро. Про це повідомляє офіційний сайт чеської марки.

Skoda Elroq Фото: Skoda

У Skoda презентували рендери майбутніх електрокарів, а також поділилися першими подробицями. Примітно, що п'ять із шести моделей будуть кросоверами. Їх дизайн виконають у новому фірмовому стилі, який дебютував на концепт-карі Skoda Vision 7S.

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Першим у 2024 дебютує електрокросовер Skoda Elroq. Ця 4,5-метрова модель стане альтернативою Skoda Karoq.

Доступний електрокар Skoda вартістю від 25 000 євро Фото: Skoda

Через рік оновлять кросовери Skoda Enyaq і Enyaq Coupe, а також покажуть бюджетний електрокар Skoda за 25 000 євро. Цей 4,1-метровий кросовер буде близьким родичем Volkswagen ID.2, а внутрішній простір обіцяють на рівні більшої Skoda Scala. Випуск моделі налагодять у Іспанії.

Універсал Skoda Фото: Skoda

2026 року дебютує 4,7-метровий електричний універсал Skoda. Слідом за ним покажуть флагманський електрокросовер Skoda – серійну версію концепту Vision 7S. Довжина семимісної моделі становитиме 4,9 м.

Флагманський семимісний кросовер Skoda Фото: Skoda

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda може зняти з виробництва кілька популярних бюджетних моделей.

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