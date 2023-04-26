Skoda за три года наводнит рынок электромобилями разных классов: подробности и фото

В электрической линейке Skoda появятся бюджетная модель за 25 000 евро, большой семейный кроссовер и практичный универсал.

Related video

Skoda презентовала новую стратегию развития. В ее рамках до 2026 года планируется выпуск шести новых электрических моделей — в их создание инвестируют 5,6 миллиардов евро. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.

Skoda Elroq Фото: Skoda

В Skoda презентовали рендеры будущих электрокаров, а также поделились первыми их подробностями. Примечательно, что пять из шести моделей будут кроссоверами. Их дизайн выполнят в новом фирменном стиле, дебютировавшем на концепт-каре Skoda Vision 7S.

Важно

Селфи-камера в салоне и Tik-Tok на экране: представлен новый Mercedes E-Class 2024 (видео)

Первым в 2024 дебютирует электрокроссовер Skoda Elroq. Эта 4,5-метровая модель станет альтернативой Skoda Karoq.

Доступный электрокар Skoda стоимостью от 25 000 евро Фото: Skoda

Год спустя обновят кроссоверы Skoda Enyaq и Enyaq Coupe, а также покажут бюджетный электрокар Skoda за 25 000 евро. Этот 4,1-метровый кроссовер будет близким родственником Volkswagen ID.2, а внутреннее пространство обещают на уровне более крупной Skoda Scala. Выпуск модели наладят в Испании.

Универсал Skoda Фото: Skoda

В 2026 году дебютирует 4,7-метровый электрический универсал Skoda. Вслед за ним покажут флагманский электрокроссовер Skoda – серийную версию концепта Vision 7S. Длина семиместной модели составит 4,9 м.

Флагманский семиместный кроссовер Skoda Фото: Skoda

Ранее Фокус сообщал, что Skoda может снять с производства несколько популярных бюджетных моделей.

Также мы писали, что Volkswagen показал электрического преемника Passat с запасом хода 700 км.