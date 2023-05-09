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Авто

Новую Skoda Superb 2024 случайно рассекретили до презентации (фото)

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Фото: Skoda | Новая Skoda Superb дебютирует до конца года

Новая Skoda Superb 2024 сохранит знакомый дизайн и по-прежнему будет доступна в кузовах лифтбек и универсал. Все версии модели станут гибридными.

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В интернет попало фото Skoda Superb нового поколения. Флагманская модель чешской марки случайно оказалась в кадре во время съемок прототипа универсала Audi A5. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Skoda Superb 2024, Skoda Superb, новая Skoda Superb, универсал Skoda Fullscreen
Новая Skoda Superb случайно попала на фото
Фото: Motor.es

На фото видно, что новая Skoda Superb 2024 сохранила знакомый граненый дизайн. От нынешней модели она отличается, прежде всего, увеличенной решеткой радиатора и узкими фарами. Также изменена форма воздухозаборника в бампере.

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На снимок попал универсал Skoda Superb 2024, но в линейке останется и лифтбек — это подтверждают официальные тизеры. Этим чешская модель будет отличаться от родственного Volkswagen Passat B9, который будет доступен исключительно в кузове универсал. К слову, Passat и Superb будут выпускать на одном заводе в Братиславе.

Skoda Superb 2024, Skoda Superb, новая Skoda Superb, универсал Skoda Fullscreen
В линейке модели останется лифтбек
Фото: Skoda

Ожидается, что Skoda Superb 2024 по-прежнему будет доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровыми турбодизелями, но их дополнят 48-вольтными гибридными установками. Также появятся сразу два подзаряжаемых гибрида, способных проехать до 100 км на электротяге.

Новая Skoda Superb будет представлена до конца нынешнего года, а ее продажи стартуют в начале 2024-го.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda представила недорогого конкурента Tesla Model Y.

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