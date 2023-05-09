Новую Skoda Superb 2024 случайно рассекретили до презентации (фото)

Новая Skoda Superb 2024 сохранит знакомый дизайн и по-прежнему будет доступна в кузовах лифтбек и универсал. Все версии модели станут гибридными.

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В интернет попало фото Skoda Superb нового поколения. Флагманская модель чешской марки случайно оказалась в кадре во время съемок прототипа универсала Audi A5. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новая Skoda Superb случайно попала на фото Фото: Motor.es

На фото видно, что новая Skoda Superb 2024 сохранила знакомый граненый дизайн. От нынешней модели она отличается, прежде всего, увеличенной решеткой радиатора и узкими фарами. Также изменена форма воздухозаборника в бампере.

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На снимок попал универсал Skoda Superb 2024, но в линейке останется и лифтбек — это подтверждают официальные тизеры. Этим чешская модель будет отличаться от родственного Volkswagen Passat B9, который будет доступен исключительно в кузове универсал. К слову, Passat и Superb будут выпускать на одном заводе в Братиславе.

В линейке модели останется лифтбек Фото: Skoda

Ожидается, что Skoda Superb 2024 по-прежнему будет доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровыми турбодизелями, но их дополнят 48-вольтными гибридными установками. Также появятся сразу два подзаряжаемых гибрида, способных проехать до 100 км на электротяге.

Новая Skoda Superb будет представлена до конца нынешнего года, а ее продажи стартуют в начале 2024-го.

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