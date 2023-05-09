Новую Skoda Superb 2024 случайно рассекретили до презентации (фото)
Новая Skoda Superb 2024 сохранит знакомый дизайн и по-прежнему будет доступна в кузовах лифтбек и универсал. Все версии модели станут гибридными.
В интернет попало фото Skoda Superb нового поколения. Флагманская модель чешской марки случайно оказалась в кадре во время съемок прототипа универсала Audi A5. Об этом сообщает сайт Motor.es.
На фото видно, что новая Skoda Superb 2024 сохранила знакомый граненый дизайн. От нынешней модели она отличается, прежде всего, увеличенной решеткой радиатора и узкими фарами. Также изменена форма воздухозаборника в бампере.Важно
На снимок попал универсал Skoda Superb 2024, но в линейке останется и лифтбек — это подтверждают официальные тизеры. Этим чешская модель будет отличаться от родственного Volkswagen Passat B9, который будет доступен исключительно в кузове универсал. К слову, Passat и Superb будут выпускать на одном заводе в Братиславе.
Ожидается, что Skoda Superb 2024 по-прежнему будет доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровыми турбодизелями, но их дополнят 48-вольтными гибридными установками. Также появятся сразу два подзаряжаемых гибрида, способных проехать до 100 км на электротяге.
Новая Skoda Superb будет представлена до конца нынешнего года, а ее продажи стартуют в начале 2024-го.
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