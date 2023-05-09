Skoda готовит бюджетный электрокроссовер за 25 000 евро: изображения и подробности

Самый дешевый электромобиль Skoda будет компактным городским кроссовером длиной 4,1 м. Запас хода авто составит около 450 км.

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В линейке Skoda появится компактный и недорогой электрокроссовер. Его презентуют в 2025 году и он будет стоить от 25 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер Skoda станет одной из шести электрических моделей, которые чешская компания представит до 2026 года. Ранее в Skoda показали рендер модели и на его основе создали ее изображение.

Skoda представила рендер модели Фото: Skoda

У кроссовера высокий капот, продолговатые фары и мускулистые расширенные колесные арки. Дверные ручки выполнены выдвижными.

Электромобиль Skoda будет построен на упрощенной платформе MEB Entry, а его длина составит около 4,1 м. Он станет преемником Skoda Kamiq, который, скорее всего, снимут с производства. Разработчики обещают просторный салон, по меркам В-класса, и большой багажник.

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Близкими родственниками электрокара станут новый Volkswagen ID.2 и кроссовер Cupra UrbanRebel. Все три модели будут выпускать в Испании.

Для удешевления кроссовер Skoda оснастят литий-железо-фосфатной батареей. Запас хода электрокара составит около 450 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Skoda подготовила более доступного конкурента Tesla.

Также мы писали, что Skoda выпустит электрокроссовер с запасом хода 500 км.